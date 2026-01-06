Заявление Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий на Украине является следствием панической атаки. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний», — сказал Шеремет.

Его слова передает РИА Новости. По его словам, украинский лидер сознательно спекулирует на теме мирных инициатив, чтобы выиграть время для передышки и удержания власти.

Это не первое критическое высказывание российского парламентария в адрес руководства Украины. Подобная риторика часто звучит из уст российских политиков на фоне обострения ситуации в зоне конфликта и внутриполитической нестабильности в Киеве.