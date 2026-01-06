В России остались в шоке от слов Зеленского про два варианта развития событий конфликта

Ura.Ru

Заявление Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития событий на Украине является следствием панической атаки. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

© Global Look Press
«У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний», — сказал Шеремет.

Его слова передает РИА Новости. По его словам, украинский лидер сознательно спекулирует на теме мирных инициатив, чтобы выиграть время для передышки и удержания власти.

Это не первое критическое высказывание российского парламентария в адрес руководства Украины. Подобная риторика часто звучит из уст российских политиков на фоне обострения ситуации в зоне конфликта и внутриполитической нестабильности в Киеве.