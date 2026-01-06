Косачев отреагировал на объявление США о зоне своих интересов

Российский сенатор Константин Косачев назвал интересной возможную реакцию европейских стран на заявление Госдепа США, объявившего Западное полушарие зоной интересов Вашингтона. Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя официальную позицию американского внешнеполитического ведомства.

«Помимо кричащего противоречия со всеми нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы?» — отметил Косачев в своем telegram-канале.

Он напомнил, что на языках этих держав говорит большинство государств Западного полушария, что создает исторические и культурные связи.

Сенатор указал, что таким странам, как Великобритания, Испания, Португалия и Франция, данный регион также небезразличен. Косачев выразил любопытство относительно будущих официальных комментариев европейских министерств иностранных дел на этот шаг США.