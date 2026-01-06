Соединенные Штаты провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой бойцами спецназа был захвачен президент страны Николас Мадуро и его супруга. По словам польских журналистов, реакция России на столь резонансные события стала неожиданностью. Об этом сообщает издание Wnp.

«В результате операции спецназа «Дельта» были арестованы и депортированы в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Сисилия Флорес. <…> Нападение на Венесуэлу вызвало неожиданную реакцию Москвы», – пишут авторы польского издания.

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность по поводу произошедшего и потребовало освободить законно избранного президента и его супругу. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал ситуацию, назвав события в Венесуэле прекрасным примером американского миротворчества.

«Такая реакция может показаться неожиданной, поскольку она на удивление сдержана, учитывая российскую дипломатию последних лет», — удивляются польские журналисты.

Польские журналисты предполагают, что это может быть связано с достигнутым компромиссом между Вашингтоном и Кремлем, который подразумевает невмешательство сторон в их зоны влияния.

По мнению аналитиков, хотя «такой сценарий возмутителен» в Европе, нельзя исключать возможность того, что Россия и США фактически согласовывают свои глобальные сферы влияния, пишет АБН24.

Ранее глава Белого дома назвал проведенную операцию «Полуночный молот» идеальной и подчеркнул, что Штаты «восстановили справедливость» в Венесуэле.