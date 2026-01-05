Постпред РФ в ООН назвал действия США в Венесуэле «разбоем»

Россия надеется, что «международный разбой» со стороны США получит оценку с точки зрения международного права, заявил во время заседания Совбеза ООН по Венесуэле постпред РФ Василий Небензя.

Дипломат сказал, что начало 2026 года «повергло в шок» тех, кто надеялся на уважение международного права, невмешательство во внутренние дела других стран, а также на то, что администрация президента США Дональда Трампа будет опираться на дипломатию и поиск компромиссов в своей работе.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Среди целей оказались и авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан и порт Ла-Гуайра.

После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.