Россия призвала США немедленно освободить Мадуро

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу», — сказал он.

По словам российского дипломата, любые противоречия между США и Венесуэлой должны решаться путем переговоров.

5 января телеканал CNN сообщил, что вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.

Cуд назначил Мадуро адвоката для первого слушания

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.