Названы последствия операции Трампа в Венесуэле для России

Россия не понесла критических потерь в связи с военной операцией США в Венесуэле.

Таким мнением поделился с «МК» политолог Дмитрий Еловский. Российские компании отбили свои инвестиции задолго до нынешних событий, считает эксперт.

«Нужно быть очень наивным, чтобы считать политические и финансовые инвестиции в эту страну [Венесуэлу] защищенными и стабильными. Скорее всего, те российские компании, которые имеют достаточно разумную политику, отбили свои вложения задолго до этой ситуации»,- заявил политолог Дмитрий Еловский в беседе с «МК».

Что касается российских интересов, то изначально было понятно, что из Венесуэлы не получится сделать постоянного партнера, полагает эксперт и добавляет, что «расторговаться на что-то более важное вполне можно».

«Как это было перед Карибским кризисом, когда, чтобы убрать натовские ракеты из Турции, СССР прямо вторгся в зону интересов США на Кубе. В итоге ракеты убрали и с Кубы, и из Турции. Так что политические инвестиции в Венесуэлу себя давно уже окупили многократно».

Между тем, дальнейшее оформление политического контура в Каракасе во многом зависит от настроений в Белом доме. Как отметил Еловский, в Венесуэле сложилась конфигурация, когда старые чавистские элиты и генералитет удержали власть, обменяв захваченного американскими спецслужбами и вывезенного в США Мадуро на Делси Родригес.

