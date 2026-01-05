Названы последствия операции Трампа в Венесуэле для России: похоже на Карибский кризис
Россия не понесла критических потерь в связи с военной операцией США в Венесуэле.
Таким мнением поделился с «МК» политолог Дмитрий Еловский. Российские компании отбили свои инвестиции задолго до нынешних событий, считает эксперт.
«Нужно быть очень наивным, чтобы считать политические и финансовые инвестиции в эту страну [Венесуэлу] защищенными и стабильными. Скорее всего, те российские компании, которые имеют достаточно разумную политику, отбили свои вложения задолго до этой ситуации»,- заявил политолог Дмитрий Еловский в беседе с «МК».
Что касается российских интересов, то изначально было понятно, что из Венесуэлы не получится сделать постоянного партнера, полагает эксперт и добавляет, что «расторговаться на что-то более важное вполне можно».
Между тем, дальнейшее оформление политического контура в Каракасе во многом зависит от настроений в Белом доме. Как отметил Еловский, в Венесуэле сложилась конфигурация, когда старые чавистские элиты и генералитет удержали власть, обменяв захваченного американскими спецслужбами и вывезенного в США Мадуро на Делси Родригес.
«Далее все будет зависеть от того, смогут ли чависты найти копромисс с администрацией Трампа и нефтяными компаниями США. Если это удастся, то Родригес, скорее всего, останется руководителем страны. Если республиканцы останутся у власти, но будут слишком давить, то возможен военный переворот с приходом к власти более молодой генерации военных на идее "предательства" чавистов. Наконец, если следующим президентом США будет демократ, то его администрация может попытаться отряхнуть от пыли фигуру типа Мачадо. Ей для того и дали нобелевеу, просто Трамп слишком хорошо понимает ей цену»,- заключил политолог.