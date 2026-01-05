Россия закрыла въезд для 28 канадцев

Россия закрыла въезд на постоянной основе 28 канадским гражданам, которые продвигают неонацисткую идеологию. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД).

В ведомстве отметили, что соответствующее решение принято в ответ на ранее введенные Оттавой санкции в отношении РФ.

— В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом, — сказано в заявлении МИД РФ.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России прорабатывает инициативы по проведению эксперимента по утверждению правил и условий работы иностранцев и лиц без гражданства на территории страны в порядке организованного набора.

В декабре в Mash сообщили, что украинский блогер-миллионник и тиктокер Артур Бабич получил гражданство России и запустил собственный бизнес в стране. В качестве направления своей деятельности он указал художественное исполнение и рекламу.