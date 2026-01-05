Россиян предупредили об усилении терроризма со стороны Украины

Кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о смене курса в сторону усиления террористической деятельности.

С таким прогнозом выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя назначение нового исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ).

«Поставил он (врио главы СБУ — прим. URA.RU) [начальника Центра спецопераций „А“ СБУ Евгения] Хмару, который занимается специальными операциями. То есть это история в сторону терроризма. Надо внимательнее к этому. Наша контрразведка, я думаю, это уже оценила. Опасаться не надо, но надо быть бдительным», — сказал Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что накануне выборов Зеленский не только сменил руководителя СБУ, но и назначил главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) главой офиса президента. По мнению эксперта, это «определяет политику».

Медведчук обвинил Зеленского в лишении Украины права на существование

Ранее президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в силовом блоке, передает «Царьград». Евгений Хмара был назначен исполняющим обязанности главы СБУ, а Олег Иващенко — руководителем разведки. Параллельно рассматривается кандидатура вице-премьера Михаила Федорова на пост министра обороны.