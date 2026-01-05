В Москве отреагировали на вхождение бывшего министра иностранных дел Канады Христи Фриланд в команду внештатных советников при администрации, возглавляемой Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сочла это назначение логичным шагом для «банковой» администрации (имеется в виду офис Зеленского на улице Банковой — прим. ред.).

Как уточнила Захарова, данная администрация давно стала пристанищем идеологических наследников нацистских пособников. Дипломат напрямую связала Фриланд с историей коллаборационизма, заявив, что ее дед, Михайло Хомяк, служил «рупором пропаганды» Третьего рейха.

Захарова также напомнила о скандале в канадском парламенте осенью 2023 года, когда присутствовавшего там ветерана дивизии СС «Галичина» приветствовали овациями. По ее мнению, Фриланд была одной из тех, кто организовал это мероприятие.

В 2017 году СМИ писали, что дед канадского политика, Михайло Хомяк, в период Второй мировой войны был редактором газеты на оккупированных нацистской Германией польских территориях.