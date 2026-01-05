В России оценили сроки создания буферной зоны на Украине

Создание буферной зоны вдоль границы России с Украиной может занять еще год.

Об этом сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко в эфире Радио Sputnik.

«Что касается создания зоны безопасности, то это работа, наверное, на весь наступивший год. Потому что сегодня мы создали местами полосу шириной 10-15 километров, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10 процентов. Не забываем, что существует еще и Брянская область, которая, помимо Курской и Белгородской, подвергалась нападениям и тоже нуждается в обеспечении безопасности, так как граничит с Черниговской областью», — указал эксперт.

Онуфриенко напомнил, что в ряде регионов боевые действия до сих пор не велись, из-за чего создание зоны потребует времени.

29 декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Глава государства назвал создание буферной зоны очень важной задачей, которая обеспечивает безопасность приграничных регионов России.

Как доложил российскому лидеру командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров, полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по линии фронта.