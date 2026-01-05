Путин поручил увеличить господдержку семей в России

Президент России Владимир Путин призвал правительство увеличить господдержку семей в стране. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

С подобным призывом Путин выступил в ходе заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча состоялась 8 декабря 2025 года.

Меры господдержки семей в России должны быть направлены в том числе на улучшение жилищных условий, отмечается в документе. Подобного рода меры должны поспособствовать повышению рождаемости в стране, поясняется в поручении. При этом размер господдержки следует привязать к количеству детей в семье.

Ранее Путин призвал правительство найти гибкое решение для поддержки многодетных семей. В качестве одной из мер назывался налоговый вычет для многодетных родителей. Этот инструмент заработал в стране с 2026 года. При рождении первенца можно будет рассчитывать на ежемесячный вычет в 1,4 тысячи рублей, второго — 2,8 тысячи, третьего — 10,2 тысячи.