Путин подписал указ о новом назначении

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом назначении статс-секретаря — замглавы Министерства юстиции Елены Ардабьевой. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Путин подписал указ о новом назначении
© РИА Новости

Из указа следует, что Ардабьева станет официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации протокола о внесении изменений в конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Протокол был подписан Путиным 13 мая 2025 года. Он упрощает взыскание алиментов на детей в СНГ, так как позволяет действовать не только по решению суда, но и по судебному приказу.

В мае 2024 года президент подписал закон, в соответствии с которым в России появится открытый реестр должников по алиментам.