Посольство РФ в Йемене ищет возможность вывезти россиян с острова Сокотра

Несколько российских граждан сейчас не имеет возможности покинуть остров Сокотра из-за введенных в Йемене ограничений на авиасообщение. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в посольстве России в Йемене.

© Вечерняя Москва

— В настоящее время они не могут покинуть Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом. Посольство Российской Федерации предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации, — говорится в публикации.

Посольство работает круглосуточно, координируя действия с российскими экстренными службами и йеменскими властями. При этом дипломаты отмечают, что туристы прибыли на остров, несмотря на неоднократные предупреждения МИД РФ о необходимости воздержаться от поездок в этот регион.

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов еще в августе говорил, что российским гражданам рекомендуется отказаться от посещения Йемена, Ливана, Ливии, Сирии, Судана и Ирака.

Регион остается напряженным. В конце декабря Саудовская Аравия потребовала от ОАЭ вывести свои войска из Йемена в течение 24 часов. Саудовская сторона призвала ОАЭ немедленно прекратить поддержку сепаратистов и вывести свои силы.