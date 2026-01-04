Медведев предупредил Данию после событий в Венесуэле

После последних событий в Венесуэле безопасность Дании находится под угрозой. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, все в дело в Гренландии — острове, на который уже давно претендуют США.

«После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может чувствовать себя ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США, и Дания со своей Гренландией тем более…», — заявил Медведев.

Его слова приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что говорить о каком-либо «мирном и демократическом переходе» власти в Венесуэле не приходится. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и «подобные ей мерзкие старухи Шапокляк» тщетно пытаются в очередной раз представить происходящее в искаженном виде.

Медведев прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы

«Агрессия остается агрессией, и отрицать это дальше уже невозможно», — заявил он.

Датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен ранее обратился к США с призывом уважать территориальную целостность Дании. Он напомнил, что страны являются союзниками по НАТО, а Гренландия входит в состав датского королевства. Так он отреагировал на публикацию супруги заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, которая выложила карту, где Гренландия была раскрашена в цвета флага США.

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремело несколько взрывов. Американский спецназ задержал президента Николаса Мадуро и его супругу и вывез их из Венесуэлы на корабле. Временное руководство страны во главе с вице-президентом Дельси Родригес заявляет, что целью атаки было установление контроля над нефтью и другими ресурсами. Вашингтон настаивает, что операция была направлена против наркоторговли.