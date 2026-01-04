Медведев назвал вопросом ближайшего будущего устранение Зеленского от власти
Срок полномочий Владимира Зеленского давно истек, его устранение от власти - вопрос ближайшего будущего. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.
Он упомянул об этом, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы. В том числе политик раскритиковал попытки Европы оправдать агрессию против Каракаса рассуждениями о "нелегитимности" Николаса Мадуро.
"Почему-то раньше такой вопрос те же европейские дурачки не поднимали. С этой точки зрения киевскому клоуну уж точно лучше не расслабляться. Его срок полномочий давно истек. И это признанный факт, который никто в Европе всерьез не оспаривал. Законного правительства и президента на Украине нет. Его устранение - вопрос самого ближайшего будущего. Не будем предвосхищать события. Но всякое может случиться. Тем более, уж кого и можно преследовать за распространение наркотиков, так это наркопаяца и его камарилью", - подчеркнул Медведев.