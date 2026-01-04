Медведев назвал вопросом ближайшего будущего устранение Зеленского от власти

Срок полномочий Владимира Зеленского давно истек, его устранение от власти - вопрос ближайшего будущего. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

Он упомянул об этом, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы. В том числе политик раскритиковал попытки Европы оправдать агрессию против Каракаса рассуждениями о "нелегитимности" Николаса Мадуро.

Медведев прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы