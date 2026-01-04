Медведев прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает международное право, но действует последовательно. Об этом пишет ТАСС.

Накануне США провели силовую акцию в Венесуэле — нанесли удар по объектам в столице республики и похитили президента страны Николаса Мадуро.

«Надо признать, что несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», — разъяснил Медведев.

Политик уточнил, что акция преследовала как политическую цель (показать, что Латинская Америка — задний двор США), так и экономическую — забрать нефть и другие ценные ресурсы.

«Причем это отнюдь не Трамп придумал. Главная мотивация дядьки Сэма всегда была проста: чужие запасы», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что видные чиновники предшествующих администраций, такие как Мадлен Олбрайт, без стеснения жаловались на несправедливость распределения природных богатств на планете, сетовали, что «России досталось слишком много».

Политик констатировал, что в случае с Венесуэлой Вашингтон применил принцип lex fortissimum (право сильнейшего). Он добавил, что США после этого утратили право даже формально упрекать Россию в тех или иных действиях.

Захват Николаса Мадуро с супругой добавит лютой ненависти к гринго в Латинской Америке, резюмировал Медведев.