Вассерман рассказал, чем похищение Мадуро обернется для России

Произошедшие в Венесуэле события могут привести к серьезным последствиям для всего мира. Похищение и вывоз из страны президента Николаса Мадуро приведет к коллективному протесту, который неизвестно, чем закончится. В этом уверен именитый эрудит Анатолий Вассерман. Об этом, а также о том, чем обернется дерзкая выходка США в отношении лидера Венесуэлы, Анатолий Александрович рассказал корреспондентам «МК».

— Сейчас нас, конечно, наши противники могут обвинить в том, что мы не защитили дружественного главу государства, — говорит Вассерман. — Хотя насчет его дружественности у меня лично есть некоторые сомнения. По крайней мере, динамика взаимоотношений Венесуэлы с РФ не очень убедительная в последние годы. — С точки зрения чисто финансовой произошедшее в Венесуэле будет иметь для нас последствия, потому что структура нефтяной торговли сейчас такова, что это, скорее всего, увеличит наши продажи нефти. Прежде всего, конечно, в Китай. И улучшит цену продажи. — Но главный вопрос сейчас состоит в том: удастся ли нам активно учувствовать в организации коллективного протеста против действий Соединенных государств Америки? — объясняет эрудит. — Коллективный протест неизбежно будет. Какую позицию мы при этом займет? Кого мы поддержим? Потому что протест будет в разных формах и с разными требованиями. Это на данный момент непредсказуемо, потому что пока еще непонятно, кто и как будет протестовать. Возможно, мы этот протест возглавим.

«Сценарий Норьеги»: раскрыта тяжелая судьба Мадуро

Между тем, во многих странах выражают обеспокоенность тем, что США, почувствовав безнаказанность, могут повторить подобные сценарии и в других странах мира. Вассерман эту обеспокоенность понимает.