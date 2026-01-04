«Сценарий Норьеги»: раскрыта тяжелая судьба Мадуро

Захваченный в ходе американской спецоперации президент Венесуэлы Николас Мадуро может провести десятилетия в заключении, повторив трагический путь панамского диктатора Мануэля Норьеги. Как сообщил политолог-американист Малек Дудаков, наиболее вероятный сценарий для плененного лидера — длительное тюремное заключение в США с последующей экстрадицией в Европу.

Несмотря на наличие радикальных вариантов, вплоть до смертной казни, эксперты полагают, что Вашингтон скорее предпочтет использовать политика как инструмент долгой судебной и политической игры.

«Возможно, Мадуро повторит судьбу панамского лидера Мануэля Норьеги, которого на протяжении длительного времени „мариновали“ в американской тюрьме, а потом экстрадировали в Европу. Оттуда ему уже позволили вернуться к себе на родину и там на пенсии доживать свои годы», — отметил эксперт в беседе с News.ru.

Аналитик подчеркнул, что силовой захват стал следствием провала тайных переговоров, в которых Белый дом предлагал Каракасу мирный исход.

«Американцы предлагали Мадуро добровольно уйти в отставку и переехать в Катар. В итоге он на это не пошел, поэтому пришлось им применять силовой метод», — добавил эксперт.

Раскрыто, как захват Мадуро изменит диалог Москвы с Вашингтоном

Напомним, что 3-4 января 1990 года в ходе вторжения США в Панаму был захвачен генерал Мануэль Норьега, который, как и нынешний венесуэльский лидер, обвинялся в наркоторговле. Норьега провел в американских тюрьмах около 17 лет, после чего был выдан Франции для отбытия срока за отмывание денег, и лишь в конце жизни возвращен на родину для заключения под стражу. Он скончался в Панаме в 2017 году в возрасте 83 лет.