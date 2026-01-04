Страны Евросоюза используют Владимира Зеленского как инструмент для установления собственного диктата на евразийском пространстве. Как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, официальный Киев превратился в режим, который живет исключительно за счет бесконечной финансовой помощи и поставок вооружения, полностью игнорируя развитие собственного государства.

По словам Карасина, Зеленский разъезжает по европейским столицам в поисках денег на вооружения, на содержания аппарата и поддержание экономики, потому что страна не развивается.

«Она только клянчит новые ракеты, новые средства уничтожения людей, получает эти средства и добивается того, чтобы это был нескончаемый поток. Потому что их руками Европа пытается навести новые, известные только ей, порядки на евразийском пространстве», — подчеркнул сенатор в интервью ТАСС.

Парламентарий отметил, что ранее аналогичные попытки предпринимались и в отношении России, в частности через сеть филиалов Британского совета, которые занимались «обработкой менталитета» граждан. Когда Москва выбрала суверенный путь развития, европейские элиты сосредоточились на Украине. Карасин объяснил, что выбор пал на соседнюю страну из-за более «податливого режима» и готовности местных чиновников к коррупционным схемам.

