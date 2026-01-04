Раскрыто, как захват Мадуро изменит диалог Москвы с Вашингтоном

Отношения России и Соединенных Штатов после атаки на Венесуэлу станут более прагматичными. По мнению политолога Юрия Светова, захват Николаса Мадуро не изменит позицию Кремля по Украине, но станет наглядным уроком о методах Белого дома.

Эксперт подчеркивает: для любого американского лидера, включая Дональда Трампа, силовая интервенция остается приоритетным инструментом достижения целей.

«Руководство нашей страны прекрасно знало, что какой бы ни был президент Соединенных Штатов — для него применение военной силы является приоритетом», — отметил Юрий Светов в интервью News.ru.

Аналитик добавил, что инцидент в Каракасе наглядно демонстрирует правила нового миропорядка: «Действия США развязывают нам руки. Становится понятно, что защищать себя ты можешь в основном с помощью военной силы. Ситуация на Украине для США — это сделка, а для нас это мир».

В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что игнорирование интересов армии ведет к потере суверенитета по венесуэльскому сценарию.