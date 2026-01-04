Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

Замысел президента США Дональда Трампа — выйти из украинского вопроса и сконцентрироваться на других внешнеполитических проблемах, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Своим мнением о намерениях американского лидера на фоне операции США в Венесуэле специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Замысел Трампа — выйти из Украины и сконцентрировать все свои ресурсы на других внешнеполитических приоритетах», — Константин Блохин политолог-американист. «Трамп хочет немного уйти из Евразии, но не полностью. Потому что остается Китай, остается Израиль, который нужно поддерживать, чтобы сдерживать Иран и западное полушарие. Поэтому США будут свою активность в Европе сокращать. Это и делается. А высвободившиеся ресурсы перенаправлять в другие точки интереса», — рассказал Блохин.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Трампа назвали «главарем четвертого Рейха»

Позднее Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти.