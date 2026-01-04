Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости сообщил, что прекращение боевых действий на Украине возможно при определенных условиях.

Константинов назвал успехи российских вооруженных сил ключевым фактором, который, как он считает, может приблизить мир. По его словам, это влияет на ситуацию в украинской армии и обществе.

Кроме того, он упомянул о других возможных факторах, способных, с его точки зрения, повлиять на окончание конфликта. Среди них он назвал состояние инфраструктуры на Украине и внутриполитическую ситуацию.

Ранее представители российского военного командования заявляли о наступательных действиях на различных участках фронта в зоне специальной военной операции. Президент России Владимир Путин также поручал продолжить работу по созданию буферной зоны у границ в 2026 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря 2025 года предприняли террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 ударного БПЛА.