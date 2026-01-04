Стало известно, есть ли жертвы среди россиян после ударов по Каракасу

Российских граждан среди погибших и пострадавших в результате недавних событий в Венесуэле не имеется. Об этом в комментарии для RT заявил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат отметил, что обстановка в Каракасе в настоящее время спокойная и находится под полным контролем властей, однако на улицах наблюдается непривычно мало людей.

Посол дал рекомендации для российских граждан, находящихся на территории Венесуэлы. Он советует избегать скоплений людей, а также объектов военной инфраструктуры, энергетики и связи, которые могут стать целями в случае новых атак. При звуках взрывов, стрельбы или авиации следует оставаться в укрытии, не подходить к окнам. В темное время суток во время возможных налетов не нужно включать свет, отметил Мелик-Багдасаров.

Посольство РФ настоятельно рекомендует всем соотечественникам, находящимся в Венесуэле, выйти на связь по горячей линии, особенно в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств: +58-212-993-45-31.

Раскрыты шаги Трампа после похищения Мадуро

Напомним, что ранее The New York Times со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщала о гибели по меньшей мере 40 человек в ходе военной операции США.