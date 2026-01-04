Президент США Дональд Трамп атакой на Венесуэлу «забил последние гвозди» в «крышку гроба международного права», и теперь в мире есть «только право сильного». Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Александр Дудчак.

В публикации политолог назвал Трампа «главарем четвертого Рейха» и отметил, что американский президент называл «правосудием» похищение «избранного народом лидера суверенного государства» за то, что он «не сдаёт свой народ» и «территорию своего государства».

По словам Дудчака, после атаки на США на Венесуэлу «самое время объединиться всем тем, у кого есть суверенитет или хотя бы мечта о нем», потому что на одной атаке Трамп не остановится.

«Сумасшедшая Жертва Солярия не сможет ничего сделать против объединённой части мира. Достаточно даже реального объединения в общей позиции БРИКС и/или ШОС. Иначе перебьют поодиночке», — подчеркнул он.

По мнению политолога, теперь «ни одна страна не будет воспринимать всерьез требования об ограничении своих ядерных программ». И Трамп своими действиями по сути призывает Иран создавать ядерное оружие, считает Дудчак.

Кроме того, атака США побуждает всех, кто находится «в оппозиции к англосаксам», «активизировать контрразведку и перепроверять ряды», отметил он, подчеркнув, что «мир уже не будет прежним». Венесуэлу политолог призвал «огрызнуться» и «для приличия» потопить американский крейсер или авианосец, так как «лучшей жизни пиндосы не принесут».

3 января 2026 года США нанесли удары по нескольким объектам в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. В результате атаки не удалось спасти не менее 40 мирных жителей.

В США Мадуро обвинили в том, что он руководил наркокартелем Cartel de los Soles и других преступлениях. Вскоре он должен предстать перед судом.

Раскрыты шаги Трампа после похищения Мадуро

Исполняющим обязанности главы государства стала вице-президент республики Делси Родригес. При этом Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой во время переходного периода, временные рамки которого президент США не обозначил.