Россия потребовала решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. Об этом в воскресенье, 4 января, заявил директор департамента Министерства иностранных дел страны по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что Москва до сих пор не получила должной реакции, тогда как проблема остается актуальной и требует решения.

— Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО (конвенции о биологическом оружии — прим. «ВМ») и глобальную биобезопасность, — подчеркнул Постников в беседе с РИА Новости.

12 декабря 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что агентство США по международному развитию может быть причастно к тестированию фармакологических препаратов на украинцах. Военнослужащий подчеркнул, что расширение военно-биологических программ НАТО создает угрозы режиму нераспространения биологического оружия.