Трамп рассказал о своем отношении к Путину

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию его речи вел Белый дом на YouTube.

Трампа спросили, злится ли он на Путина из-за продолжающегося конфликта на Украине.

«Я не в восторге от него», — ответил глава американской администрации и добавил, что не боится президента России.

Трамп высказался об отношениях с Россией после операции в Венесуэле

Рассуждая о возможных изменениях в российско-американских отношениях после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп пообещал, что Вашингтон уладит существующие вопросы с Москвой. При этом он выразил мнение, что атака США на Венесуэлу вряд ли повлияет на отношения с Россией.