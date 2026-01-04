Пушков раскрыл цель удара США по Венесуэле
Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что основной причиной удара США по Венесуэле является стремление Вашингтона установить контроль над нефтяными ресурсами страны, обладающей крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. В своём Telegram-канале политик отметил, что объяснения операции борьбой с наркотиками или личностью президента Николаса Мадуро являются второстепенными.
Пушков также обратил внимание на синхронность событий: вручение Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которое вывело тему «смены режима» на первые полосы мировых СМИ, и последующее заявление президента США Дональда Трампа о свержении Мадуро. По мнению сенатора, эти события являются звеньями одной цепи, направленной на изменение власти в Каракасе.
В Госдуме назвали причину похищения Мадуро
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп заявил о нанесении массированного удара по Венесуэле, а также о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. Сообщения в СМИ о взрывах в Каракасе сопровождались утверждениями, что операцию проводили бойцы элитного американского подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали предоставить доказательства того, что он жив. Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, в то время как администрация Трампа заявила о намерении представить Мадуро перед судом. МИД Венесуэлы, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и заявил, что предельно встревожен сообщениями о возможном насильственном вывозе Мадуро и его супруги. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, если они подтвердятся, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о возрождении доктрины Монро после похищения Мадуро.