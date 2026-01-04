В России назвали главную цель США в Венесуэле

Администрация Соединенных Штатов Америки может потребовать от правительства Венесуэлы предоставить доступ к ресурсам и отказаться от сотрудничества с РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

© Лента.ру

«Они пытаются заставить правительство Венесуэлы пойти им навстречу, предоставить доступ к своим углеводородам и скорее всего отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Вот главная цель», — выразил мнение он.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис рассказала, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро представляет собой попытку США оказать давление на все страны Латинской Америки. По ее словам, причиной атаки США на Венесуэлу стала именно нефть, а не обвинения в наркотерроризме и коррупции.