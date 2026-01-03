Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал лидеров стран Европы за «продажные ценности». Об этом он написал в соцсети X.

По словам Дмитриева, ценности европейских лидеров «предназначены на продажу». Он добавил, что эти политики не будут высказываться против США, а ожидание таких действий он сравнил с пьесой «В ожидании Годо».

Таким образом он прокомментировал реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Каи Каллас, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на захват Николаса Мадуро американским спецназом.

«Давайте теперь послушаем Урсулу и Каю, Мерца и Стармера о европейских и британских ценностях. Их поддельные ценности продаются. Ожидание, когда испуганные вассалы заговорят, похоже на "В ожидании Годо», — заявил он.

Отметим, что пьеса ирландского драматурга Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» рассказывает о бессмысленном ожидании изменений в жизни.

