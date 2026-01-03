Главы МИД РФ и Беларуси призвали вернуть Мадуро на пост главы государства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Венесуэле и потребовали незамедлительного освобождения законного президента страны Николаса Мадуро и его супруги.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Акцентирована безусловная необходимость незамедлительно освободить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, вернуть их в столицу страны и восстановить Николаса Мадуро на посту главы государства», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ указали, что позиции России и Белоруссии по венесуэльскому направлению совпадают, а контакты между союзными государствами по линии внешнеполитических ведомств будут продолжены.

Ранее США нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре в Венесуэле. По словам США военные действия в Венесуэле были направлены на защиту тех, кто проводил арест президента Венесуэла Николаса Мадуро. В администрации сообщили, что Мадуро должен предстать перед судом, его обвиняют в наркотерроризме, и импорте кокаина. Тем временем Меланшон заявил, что США стремятся установить контроль над нефтяными месторождениями Венесуэлы военным путем, прикрываясь борьбой с наркотрафиком.