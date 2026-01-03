Дмитриев предположил, что Каллас может поддержать атаку США по Гренландии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас может поддержать гипотетическую атаку США на Гренландию. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост Каллас о том, что Евросоюз «следит за ситуацией в Венесуэле». По его словам, если США решат напасть на Гренландию, глава евродипломатии выразит поддержку этим действиям.

«Следующая на очереди Гренландия? Кая, вероятно, придет к тому, что поддержит», — написал он.

3 января США атаковали территорию Венесуэлы, включая столицу страны Каракас. После этого бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента страны Николаса Мадуро.