Спрогнозированы отношения США и Латинской Америки после операции Трампа в Венесуэле

После операции президента США Дональда Трампа в Венесуэле отношения Вашингтона и Латинской Америки будут ухудшаться, спрогнозировал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Об этом специалист сказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это будет только ухудшать отношения США и Латинской Америки. Исторически Латинская Америка не то что недолюбливает, а ненавидит Америку. Потому что США называют Латинскую Америку "задним двором" и проводят там различные эксперименты. Понятно, что там и так ненависть к США запредельная, а это усугубляет», — спрогнозировал Блохин.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Позднее Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти.