Мало им «Орешника»: Путин и Лукашенко готовят еще один сюрприз для НАТО

Некоторое время назад стало известно, что на территории Беларуси были развернуты и приведены в боевую готовность российские ракетные комплексы «Орешник». Как считают польские журналисты, в скором времени НАТО ждет еще один сюрприз от Москвы и Минска. Об этом сообщает издание Forsal.

«Беларусь может стать обладателем собственного потенциала ядерного сдерживания благодаря помощи России», – пишут авторы польского издания.

По их данным, появились сообщения о разработке Россией специального ядерного устройства, которое может быть интегрировано с белорусским ракетным комплексом «Полонез-М». Такие новости стали неприятным сюрпризом для западных стран.

Лукашенко раскрыл ответ Путина на идею удара по центрам принятия решений

Система «Полонез» часто сравнивается с американскими HIMARS, известными своей эффективностью в высокоточном поражении целей. Подобно HIMARS, «Полонез» представляет собой мобильную пусковую установку, которая может быстро перемещаться и поражать цели на значительных расстояниях.

Польские аналитики отметили, что даже небольшое ядерное устройство может значительно изменить военный потенциал Беларуси. Отмечается, что новые ракеты для системы «Полонез-М» способны достигать дальности до 500 километров и уже проходят испытания в вооруженных силах. Пусковые установки и сами ракеты будут производиться на белорусской территории, что является важным шагом для Минска.

Аналитики также подчеркнули, что наличие ракет «Полонез» и «Орешник» в Беларуси создает дополнительные вызовы для НАТО, передает АБН24.

Ранее президент Беларуси раскрыл, сколько российских «Орешников» разместят в стране.