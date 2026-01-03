МИД России выступил с требованием к США

МИД России потребовал от властей США немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в связи с поступившими подтвержденными данными об их нахождении на территории США. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в официальном заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что Москва рассматривает Мадуро как законно избранного главу суверенного государства и ожидает от Вашингтона разъяснений по поводу сложившейся ситуации. В ведомстве заявили, что нынешние действия США в отношении венесуэльского лидера противоречат основополагающим нормам международного права и принципу невмешательства во внутренние дела государств.