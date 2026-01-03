Медведев прокомментировал атаку США на Венесуэлу

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал новость об атаке США по Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Медведева, операция США демонстрирует истинную приверженность Вашингтона миротворческим идеалам. Он добавил, что Венесуэла является независимой страной, которая никак не угрожала США, но Белый дом все равно напал на ее территорию и захватил президента с женой.

«Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал!», — заявил он.

Медведев также добавил, что происходящее в Венесуэле происходит под полную тишину со стороны стран Европы. Кроме того, зампред также считает, что Белому дому следовало бы «проявить такую же активность» на Украине.

«Дрессированные украинские животные, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук. И перестали слушать хозяина шапито. Вряд ли пример с Венесуэлой их отрезвит. Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандеростана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?», — заявил он.

3 января в столице Венесуэлы Каракасе прозвучало несколько взрывов, после чего в небе заметили авиацию США. Позже бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.