Президенту США Дональду Трампу следовало «проявить активность в другом месте» — на Украине.

Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости, комментируя атаку американских войск на Венесуэлу.

«Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные «украинские животные», торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», — сказал он.

Также, по словам Медведева, было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы «Бандеростана».

До этого политик выразил мнение о том, что происходящее в Каркасе подтверждает необходимость укрепления армии в каждой стране. Зампред Совбеза России считает, что гарантией надежной защиты страны является только ядерное оружие.

3 января США нанесли удары по нескольким объектам в Каракасе. Были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт столицы, остров Маргарита в Карибском море. Кроме этого, СМИ пишут, что удар был нанесен по зданию мавзолея бывшего президента страны Уго Чавеса. Предположительно, атакам подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод.