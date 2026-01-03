МИД России обратился к США после сообщений о захвате Мадуро

Lenta.ru

Министерство иностранных дел России встревожено сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из страны. В связи с этим дипломаты обратилось к США с призывом прояснить ситуацию. Информация об этом размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

© РИА Новости
«Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», — говорится в сообщении МИД РФ.

В субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы Каракасе и по всей стране. Затем американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.