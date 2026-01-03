МИД России обратился к США после сообщений о захвате Мадуро

Министерство иностранных дел России встревожено сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из страны. В связи с этим дипломаты обратилось к США с призывом прояснить ситуацию. Информация об этом размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», — говорится в сообщении МИД РФ.

В субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы Каракасе и по всей стране. Затем американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.