Специальный представитель президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о двойных стандартах после атаки США на Венесуэлу 3 января 2026 года. Пост он опубликовал в соцсети X.

"Пора наблюдать за двойными стандартами в режиме реального времени", — подчеркнул Дмитриев.

Также российский сенатор Андрей Клишас после атаки США на Венесуэлу написал о том, что теперь стоит ждать "санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства".

3 января 2026 года американские силы нанесли несколько ударов по столице Венесуэлы Каракасу. А именно атаке подверглись 11 военных и гражданских объектов, в том числе военные базы, аэропорты, здание парламента и мавзолей Уго Чавеса.

В ЕС впервые прокомментировали нападение США на Венесуэлу

В МИД Венесуэлы действия американцев осудили и назвали целями США захват нефти и полезных ископаемых. В срочном порядке страна запросила заседание Совета безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, после чего в соцсетях появился снимок, на котором Мадуро идет в окружении американских солдат. В Госдепе США пообещали, что венесуэльского лидера планируется судить.

В МИД России осудили атаку США, депутат Слуцкий назвал удары "агрессией с попыткой госпереворота", а сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что у Трампа теперь есть "своя война".