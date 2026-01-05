В России ответили на изменившуюся позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

Совершить атаку на госрезиденцию российского президента Владимира Путина без участия Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США было бы невозможно, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил изменившуюся позицию американского лидера Дональда Трампа по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — заявил Чепа.

Депутат напомнил, что ВСУ задействовали для атаки 91 дрон, которые были уничтожены российскими силами ПВО над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.

«По нашим эшелонированным системам ПВО пуски отслеживаются с самого начала, и в какой-то момент времени уже начинает работать ПВО. Но ведут дроны практически с самого начала. Тем более если они крупные. По тем отметкам, которые совершал тот или иной дрон, можно составить его траекторию полета. Они пытались добиться результата, но не добились», — заключил политик.

Ранее Трамп заявил, что не верит в нанесение Украиной удара по госрезиденции российского лидера Владимира Путина. На вопрос, почему ранее он фактически осуждал украинскую сторону, американский лидер заявил, что на тот момент никто ничего не знал.

Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

О попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина 29 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, при этом противник использовал свыше 90 беспилотников дальнего радиуса действия. Все они были сбиты.