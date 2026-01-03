Захарова анонсировала заявление МИД России в связи с атакой США на Венесуэлу

Министерство иностранных дел России в ближайшее время сделает заявление в связи с атакой США на Венесуэлу.

Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом сделает заявление по Венесуэле, когда ВВС США покинут небо над страной.

О взрывах в столице Венесуэлы Каракасе стало известно утром 3 января. Позднее телеканал CBS News сообщил, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по целям в стране.