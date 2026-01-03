Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал правые силы в Европе "единственной реальной надеждой". Об этом он заявил в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Глава РФПИ прокомментировал пост юриста из Италии Альберто Алеманно, в котором говорится, что Евросоюз подвергается критике за то, что добился успеха.

"На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда: по крайней мере, они признают то, что видят все - массовую миграцию, экономический спад, сокрушительную бюрократию и более широкий распад по всему ЕС", - приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Кстати, ранее Дмитриев обвинил страны Европы в попытке подорвать мирные инициативы Дональда Трампа по Украине.

При этом глава РФПИ выразил уверенность в том, что несмотря на деструктивные действия Евросоюза и Великобритании, "мир все же восторжествует".