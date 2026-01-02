Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. Видео с ним показал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

В своем видео Дудаев обсудил с Кадыровым несколько вопросов, включая новости о состоянии здоровья главы Чечни. По словам Кадырова, подобная информация не соответствуют действительности.

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — все равно будут эти сплетни», — заявил он.

Кадыров также добавил, что регулярно тренируется и держит пост.

Кадыров призвал чеченцев не ущемлять туристов из-за их внешнего вида

Ранее Кадыров опубликовал кадры ликвидации солдат ВСУ на харьковском направлении.