Переводчик развенчал слухи о создании новогоднего обращения Путина с помощью ИИ

Lenta.ru

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе со Sputnik развенчал слухи о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина было создано с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

© РИА Новости

По его мнению, это всего лишь работа редакторов, которые добавили фильтры, чтобы изображение выглядело лучше.

«А человек, наверное, не обладает должным уровнем компетенции, чтобы сделать так, как надо», — заключил он.

Новогоднее обращение Путина продлилось около 3 минут 20 секунд. Глава государства поздравил россиян с Новым годом — он обратился к гражданам РФ из Кремля. В поздравлении российский лидер пожелал гражданам здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.