Назначение начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост главы офиса Владимира Зеленского продиктовано Лондоном, который хочет усилить контроль за самим Зеленским. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Идея о назначении Буданова на должность главы президентского Офиса пришла в голову Зеленского, вероятнее всего, с подачи его кураторов с Туманного Альбиона. Им это нужно для двух вещей: укрепление непримиримой позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта, и второе - перевод Зеленского на более "короткий поводок", то есть усиление британского влияния в ближайшем окружении просроченного", - сказал дипломат.

Назначение Буданова главой офиса Зеленского ставит крест на его возможности бороться за президентское кресло, добавил Мирошник.

"По большому счету Буданов в ОП нужен для завершения формирования государственно-террористического аппарата, управляющего остатками Украины. Трудно ждать от человека, всю жизнь работавшего в военизированных и откровенно террористических формированиях, гражданско-правовых и демократических подходов в управлении президентской канцелярией. Буданов фактически ставит крест на своей политической карьере как конкурент Зеленскому на президентских выборах, но он будет выполнять более важную тактическую задачу - перетягивать управление президентским окружением на себя, а значит и своих внешних кураторов", - сказал дипломат.

Ранее Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис, спустя более чем месяц после увольнения предыдущего главы офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Буданов в своем Telegram-канале написал, что принял предложение. Как сообщил Зеленский, он уже поручил Буданову вместе с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым и другими руководителями и институтами "обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития государства и дальнейшие шаги". О каких шагах идет речь, он не уточнил.