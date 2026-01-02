"Отличный выбор": Медведев оценил решение Зеленского

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о назначении бывшего начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на пост начальника офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Медведева, перестановки на местах не помогут Зеленскому, потому что «ему все равно не жить». Кроме того, он также пожалел, что на подобный пост есть «только одна вакансия».

«Отличный выбор. Жаль, что есть всего одна вакансия. А так другую надо было бы предложить крупному полководцу Залужному. И сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента. Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с накокаинным носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», — заявил он.

Названы последствия назначения Буданова главой Офиса президента Украины

Ранее Медведев рассказал о возмездии за теракт в Херсонской области.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов