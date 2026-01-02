Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) стал "отличным выбором" на пост главы офиса Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложение о назначении.

"Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор", - сказал Медведев.

По его словам, "жаль, что есть всего одна вакансия". "А так, другую надо было бы предложить крупному полководцу Залужному (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - прим. ТАСС) . И сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента. Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с "накокаинным" носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь", - продолжил он.

Сегодня Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис спустя более чем месяц после увольнения предыдущего главы офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Буданов в своем телеграм канале написал, что принял предложение.

Названы последствия назначения Буданова главой Офиса президента Украины

Как сообщил Зеленский, он уже поручил Буданову вместе с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым и другими руководителями и институтами "обновить и представить на утверждение Стратегические основы обороны и развития государства и дальнейшие шаги". О каких шагах идет речь, он не уточнил.

Отставка Ермака

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку. С тех пор больше месяца должность главы офиса оставалась вакантной.