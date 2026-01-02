Медведева порадовало решение Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нового руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (признан в РФ террористом и экстремистом) «отличным выбором». Об этом сообщили журналисты.

«Медведев назвал кандидатуру террориста Буданова „отличным выбором“», — пишет ТАСС.

Подробности не уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (признанного в РФ террористом и экстремистом) главой офиса президента. Об этом кадровом решении Зеленский сообщил 2 января 2026 года в своем telegram-канале. По его словам, он предложил Буданову занять эту ключевую должность, подчеркнув его компетенции, которые, по мнению президента, необходимы для концентрации на вопросах безопасности, обороны и ведения дипломатических переговоров.