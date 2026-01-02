Назначение главой Офиса президента Украины руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорит о том, что лидер республики Владимир Зеленский не настроен ни на какие мирные соглашения. Так считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Ранее сообщалось о том, что Кирилл Буданов займет место главы офиса президента Украины вместо Андрея Ермака, покинувшего должность из-за коррупционного скандала.

Эксперт отметил, что управление разведки Украины, вероятно, не настолько эффективно, что может на пике конфликта остаться без главы. Также он подчеркнул, что Зеленский не настроен ни на какие мирные соглашения, потому что человеком, участвующим в принятии политических решений, он делает фигуру, которая буквально олицетворяет террористический характер конфликта.

Буданов является автором политических убийств, терактов и других деструктивных действий в сторону России — Александр Асафов, Политолог.

«Это знак, что разговоры о любом мирном урегулировании невозможны. Единственным спикером здесь остается Зеленский, но совершенно точно киевский режим не настроен на разговоры о каких-либо условиях, а лишь делает государственную политику еще более террористической, чем она есть. Буквально специалиста по терроризму ставят в главу Офиса Президента для принятия государственных решений. Какие эти решения будут, это очевидно», — объяснил Асафов.

28 ноября прошлого года Зеленский уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Его уход с поста связали с расследованием масштабного коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича.