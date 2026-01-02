Президент США Дональд Трамп не предоставит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот требует. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности от западных союзников в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным.

Даже если Трамп примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их исполнения, пишет автор статьи.

Сомнения в готовности Трампа выполнить гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что, несмотря на частые угрозы сделать это, он никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять России, говорится в публикации.

До этого экс-главком Вооруженных сил США в Европе Бен Годжес заявил, что Трамп полностью принял нарратив Москвы о том, что победа Вооруженных сил России в конфликте на Украине неизбежна, он верит в это и вредит Киеву своим давлением.