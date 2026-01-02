Президент России Владимир Путин получил положительные оценки от некоторых американских экспертов после телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. По мнению аналитиков, российский лидер продемонстрировал искусный выбор времени для дипломатических контактов. Об этом сообщает одно из американских изданий.

«Путин искусно и безупречно выбирает время для контактов со своим американским коллегой», — пишет Politico.

Назван инициатор разговора Трампа и Путина

Как отмечают аналитики, Путин во время двухчасовой беседы намекнул на возможность проведения саммита именно в тот момент, когда Трамп дал понять, что может одобрить передачу Украине крылатых ракет «Томагавк». Этот шаг был расценен как тактически выверенный маневр.

Эксперты предполагают, что настойчивость российского презиеднта может принести Москве определенные дипломатические преимущества. Среди возможных целей называют вопросы, связанные со зоной проведения специальной военной операции, гарантиями безопасности и урегулированием.